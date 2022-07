Crianças podem receber outras vacinas durante o processo de vacinação da covid-19

Vacina disponibilizada é a mesma para a população adulta, dividida em duas doses

Da Agência USP

O Brasil começa a vacinar crianças de 3 e 4 anos contra a covid-19. Após a autorização da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), algumas capitais que possuem estoque, como a cidade de São Paulo, já foram liberadas para a aplicação de doses.

Trazendo mais detalhes sobre o assunto para o Jornal da USP no Ar 1ª Edição, a professora Ana Marli Sartori, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da FMUSP e infectologista do Centro de Imunização do Hospital das Clínicas, começa destacando a importância da vacinação nessa faixa etária. Ainda que as crianças desenvolvam quadros mais leves da doença, é importante salientar que houve óbitos e hospitalizações por covid, em particular entre as de 6 meses e 5 anos de idade, além de serem importantes disseminadoras da doença.

A vacina disponibilizada é a mesma para a população adulta, dividida em duas doses e com intervalo de 28 dias entre elas. Vale ressaltar que a criança pode receber outras vacinas durante esse processo, porém, a orientação é a de que se ela estiver com sintomas fortes de gripe e com covid ou em contato com pessoas com covid, “este não é o momento de vacinação, então aguardamos um mês após o início da doença ou do dia do exame positivo”, salienta a professora.

Por enquanto, a vacinação tem acontecido por processo de escalonamento. Estão sendo vacinadas as crianças indígenas e as com comorbidades e deficiências em um primeiro momento. Já a população indígena está sendo vacinada nas aldeias. Para comprovar a comorbidade e a deficiência, é necessário um atestado médico, que pode ser um laudo ou um cartão em serviços especializados.

Crianças imunossuprimidas podem apresentar comorbidades, porém o contrário não é tão verdade. Ana Marli diz que entram na classificação de imunossuprimidas as que possuem asma grave, cardiopatias, em tratamento de câncer e transplantadas. Estas são prioridades na vacinação neste primeiro momento, junto das que apresentam doenças cardíacas, pulmonares, renais, hepáticas e neurológicas, que não são necessariamente imunossupressoras.

Ana Marli Sartori finaliza chamando atenção para a lista da xepa, aos horários e para a disponibilidade de vacinas, que têm um prazo de um dia, ou serão descartadas. A carteirinha de vacinação não é obrigatória, e as reações se resumem à “dor no local da vacina”.