Caminhão tomba na “serra” de Botucatu; motorista sobrevive ao acidente

Carreta tombou antes de atingir a mureta de proteção

Da Redação. Fotos: Flávio Fogueral

Um caminhão carregado com 8 toneladas de tubos de ferro tombou na manhã desta segunda-feira, 25 de julho, na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), na “serra” de Botucatu.

O fato ocorreu no quilômetro 236 sentido interior-capitsl, por volta das 9h30 quando o motorista do veículo perdeu o controle do veículo após o mesmo apresentar falha nos freios.

A carreta tombou antes de bater contra a mureta de proteção da pista o que evitou que a mesma caísse no barranco ao lado. Com o impacto a cabine ficou destruída. Já a carga ficou espalhada no entorno, exigindo que a interrupção do trânsito em uma das pistas.

Equipes de resgate da concessionária retiraram o motorista, de 47 anos, que teve fratura em um dos braços e a perda de um dos dedos da mão. O mesmo foi encaminhado ao Hospital das Clínicas de Botucatu.