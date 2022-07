Karoline Violeira é uma das vencedoras do concurso Viola SP

Concurso Viola SP

Mais de 80 violeiros e violeiras de todo o Estado de São Paulo se inscreveram no Concurso Viola SP 2022, é a primeira realizada no formato presencial desde a criação da competição, em 2020. Foram selecionados 16 finalistas em duas categorias: viola caipira contemporânea e viola caipira tradicional. Os finalistas se apresentaram ao vivo no Parque da Água Branca.

Um júri especializado acompanhou as apresentações para eleger os três melhores violeiros em cada categoria. O valor de cada premiação é de 15 mil, 10 mil e 5 mil reais, respectivamente. As categorias Prêmio Violeira Revelando SP, Prêmio Viola +50 e Prêmio Incentivo receberam o valor de 5 mil reais, além de Prêmio do Público atribuído em cada modalidade aos violeiros e violeiras mais aclamados pelos presentes, num valor de 5 mil reais.

JuntosPelaCultura

O programa visa fomentar a produção, ampliar o acesso à arte e à cultura e, de forma simplificada, articular o estado, prefeituras e segmentos artísticos para a realização de ações culturais, eventos e atividades da economia criativa. Por meio de chamadas públicas, o Juntos Pela Cultura viabiliza parcerias para a execução dos principais programas de difusão cultural paulistas, com gestão da Amigos da Arte.

Desde 2019, o programa já contou com o lançamento de 25 chamadas públicas para municípios, para artistas e para organizações, com mais de quatro mil propostas inscritas. As seleções foram realizadas por júris especializados e comissões com maioria da sociedade civil, resultando em 1.977 projetos selecionados. Desses, 1.256 oriundos de prefeituras e 721 projetos de artistas, produtores culturais e organizações.