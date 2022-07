Região terá oficina gratuita sobre linguagem da comédia

Gratuita e aberta ao público, a oficina terá objetivo proporcionar estudos da linguagem da comédia

Da Redação

No próximo dia 31 de julho, domingo, o Sítio das Figueiras, em Porangaba, promove a oficina “Comicidades Negras: alegria é fundamento ético”, com a atriz, palhaça, produtora e educadora, Vanessa Rosa.

Gratuita e aberta ao público, a oficina terá como objetivo proporcionar estudos acerca da linguagem da comédia e suas possibilidades de atuação, a partir de saberes afroindígenas. Jogos, brincadeiras, musicalidade, investigações corporais e construções de narrativas cômicas, são alguns dos elementos que compõem a atividade, visando compreender o riso como tecnologia de sobrevivência e a alegria como fundamento em diversas manifestações e culturas negras afro-referenciadas.

São 20 vagas, sendo 80% destinadas a residentes do interior de São Paulo e 60% a pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, amarelas, mães solo, transgêneras, não binárias e/ou com deficiência.

Não havendo inscrições suficientes para preencher as vagas direcionadas a esses casos, as mesmas serão disponibilizadas para ampla concorrência.

A oficina é parte da programação do projeto “ARTE NA ROÇA: encontros em (nossas) paisagens criativas e afetivas” contemplado pelo edital PROAC DIRETO 40/2021 de Fomento Direto a Espaços Culturais e Criativo e conta com o apoio da Prefeitura de Porangaba.

Sobre Vanessa Rosa – facilitadora

Vanessa Rosa é artista do riso, atriz, palhaça, produtora e educadora, graduada em Licenciatura em Arte-Teatro no Instituto de Artes da UNESP. Há 16 anos pesquisa o teatro com foco na linguagem da comédia, a palhaçada e manifestações populares nordestinas na região do Extremo Sul de São Paulo — Grajaú, local onde nasceu, mora e atua. Desde 2009 orienta grupos de diversas idades referente a linguagem do teatro e comicidade afro-indígena referenciada, buscando a prática de uma educação por intermédio de saberes ancestrais. É produtora e diretora artística do Terreiros do Riso e há quatro anos é artista educadora do Programa de Iniciação Artística da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

Sobre o Projeto Arte na Roça

O projeto ARTE NA ROÇA – encontros em (nossas) paisagens criativas e afetivas – foi idealizado pela equipe do Sítio das Figueiras – Núcleo de Intercâmbio em Permacultura e Artes.

O Sítio das Figueiras localiza-se no bairro rural Generoso, na cidade de Porangaba.

Antiga área de produção agroindustrial até meados dos anos 2000, o Sítio das Figueiras retoma suas atividades a partir de 2015 como centro de pesquisa, experimentação e intercâmbio de várias linguagens artísticas e também de permacultura e suas várias ramificações.

Tejas, atriz, palhaça, pesquisadora e professora, mestra em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo, é a coordenadora artística do espaço, e também possui vínculo afetivo com a propriedade. Há 7 anos Tejas juntamente com outros artistas de cidades próximas organizam no local atividades voltadas à comunidade em geral e outras direcionadas a profissionais e pesquisadores da área artística, instituindo intercâmbios entre grupos locais, da capital e também do exterior.

O projeto ARTE NA ROÇA foi contemplado pelo Edital PROAC 40/2021 de Fomento Direto a Espaços Culturais e Criativos.

Como objetivo central o projeto busca estreitar esta relação entre o Sítio das Figueiras e a população da região na qual está inserido, ofertando para a zona rural e urbana da cidade de Porangaba e para outras três cidades do entorno, programação cultural de qualidade, encontros, oficinas e espetáculos, de modo que as comunidades locais reconheçam o Sítio das Figueiras como um centro de referência em arte e intercâmbio, que integre afetivamente com a paisagem e os territórios criativos da comunidade local.

SERVIÇO

Oficina “Comicidades Negras: alegria é fundamento ético” — com Vanessa Rosa

Data: 31/07/2022

Horário: das 10h às 16h (almoço oferecido no local)

Local: Sítio das Figueiras – Estrada Municipal PGA 426, KM 1 – Bairro Generoso – Porangaba / SP

GRÁTIS

Inscrições: 11 9 8240-8585 — com Tejas