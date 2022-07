São Manuel inicia construção de novo parque linear

A primeira etapa das obras foram iniciadas na altura dos cruzamentos das Ruas João Vulcano com a José M. Oliveira e Luiz Avanci na chácara Saltinho, indo até a Francisco Cimó, Dr. Plínio Aristides Targa e Hortência de Lara Campos. Inicialmente estão sendo realizadas as obras de construção de galerias, sistema de drenagem, limpeza e construção de taludes; preparando os locais para a implantação inicial do projeto.

O recurso da obra é proveniente do Ministério do Meio Ambiente. No total serão investidos, nesta primeira etapa, R$ 995.219,20, que transformará o local adequado para a prática segura de caminhadas, corridas e passeios. A segunda etapa da obra se estenderá desde o bairro Novo Dinkel até o jardim Brasília, contemplando todo o antigo corte da Fepasa.