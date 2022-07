Grupo Caio comercializa 339 ônibus escolares para Mato Grosso e Minas Gerais

Objetivo é proporcionar meios de locomoção para comunidades mais afastadas dos centros urbanos

Da Redação

Os estados de Mato Groso e Minas Gerais realizaram recentemente processos licitatórios para a aquisição de ônibus escolares. A fabricante de ônibus Caio e a montadora Iveco foram as vencedoras dos pregões para fornecer ônibus do tipo rural escolar (ORE). O objetivo é proporcionar meios de locomoção para comunidades mais afastadas dos centros urbanos, em áreas de acesso mais difícil, já que a falta de transporte escolar se enquadra como um dos motivos mais relevantes da ausência nas escolas.

As 339 unidades zero km já produzidas pela Caio são do tipo ORE 2 (micro-ônibus) e ORE 3 (midi-ônibus).

As carrocerias são dos modelos Foz Super versão 2500 (ORE 3) e Foz versão 2400 (ORE 2) e os chassis são Iveco 150S21 e 10-190 R, respectivamente. Todas as unidades possuem eixo blocante, que facilita o transporte em áreas rurais. Também contam com gancho de reboque traseiro e dianteiro, além de guarda lamas e vedação especial contra poeira, itens ideais para ônibus que trafegam em terrenos mistos, de asfalto e terra.

Sobre os modelos

Os ônibus Foz versão 2400 (ORE 2) possuem 8.955 mm de comprimento e capacidade para transportar 44 estudantes sentados mais o motorista. Já os Foz Super versão 2500 (ORE 3) tem 10.870 mm e capacidade de transportar 59 passageiros.

Ambos os modelos foram produzidos seguindo todas as normas exigidas e especificadas nos editais para o transporte de estudantes. Possuem Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), equipamento que possibilita a locomoção de até duas pessoas com deficiência (PCD) ou mobilidade reduzida. Têm duas poltronas reservadas com cinto estático de 3 pontos e colete torácico, garantindo a segurança.

No salão interno, as poltronas dos estudantes são totalmente estofadas e de encosto alto (do tipo sofá), contam com cintos de segurança subabdominal e são customizadas com porta-cadernos, proporcionando conforto e praticidade.

Porta-pacotes foram instalados no salão interno para acomodar itens dos alunos, como mochilas por exemplo. Já para o motorista são oferecidos porta-pertences, poltrona hidráulica e cinto de segurança.

Os ônibus são equipados com bloqueadores de portas, suspensão elevada e reforçada e janelas de emergência. Luzes intermitentes são conjugadas à abertura da porta no momento de embarque e desembarque, reforçam a proteção.