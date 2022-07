Representantes da Sabesp vistoriam obras pela região

Em São Manuel visita ocorreu na Estação de Tratamento de Água que passou por reformas significativas

O diretor de sistemas regionais da Sabesp, Antonio Carlos Teixeira e o superintendente do Médio Tietê, Maurício Tápia farão, de quarta (27) a sexta (29), uma série de visitas técnicas e anúncios de obras pela região.

Na quinta-feira (28), o diretor estará em Botucatu; haverá eventos em Botucatu, São Manuel e Pratânia e; na sexta-feira (29), cumprem agendas em Tatuí e São Roque.

Em São Manuel, o diretor Antonio Carlos Teixeira estará na ETA – Estação de Tratamento de Água, localizada na Rua Dr. Júlio de Faria, 906, que passou por reformas significativas nos últimos meses e deverá confirmar alguns investimentos que serão realizados nos próximos anos no Município.

No mês de maio, em evento realizado na cidade de Itapetininga, o prefeito Ricardo Salaro recebeu um Certificado da Sabesp confirmando o bom relacionamento das mãos do Presidente Benedito Braga. Estavam ainda presentes o superintendente da Unidade de Negócio Médio Tietê, Maurício Tápia e a assessora executiva da Presidência, Monica Porto. Reuniões constantes são realizadas entre o chefe do poder executivo e o gerente local Nilzo Fumes, que tem atendido as reivindicações do Município.

Após a visita às instalações do ETA, o diretor regional esteve em Pratânia, onde irá visitou a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto.