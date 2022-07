Sabesp realiza manutenção emergencial no setor Norte de Botucatu

Previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda nesta noite

Da Redação

A Sabesp informa que, devido a manutenção emergencial na rede de distribuição de água pressurizada, os imóveis do setor Norte de Botucatu podem sofrer intermitência no abastecimento na tarde desta quarta-feira (27). A previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda nesta noite com retorno gradativo da água.

Os bairros que podem ser afetados são: Jardim Planalto, Flamboyant, Continental, Paraíso, Paraíso II, Eldorado, Itamarati, Colinas Do Paraíso, Jardim Ypê, Jardim Itália Kimbali I e entorno.

Vale lembrar que não sentirão alteração no consumo os ocupantes dos imóveis que possuem caixas-d’água com reserva mínima para 24h, de acordo com a norma técnica da ABNT para instalações prediais.

A Sabesp orienta a população para que economize no uso da água de seus reservatórios domiciliares, para uma mais rápida recuperação do sistema.

Quaisquer dúvidas, procure a empresa pelos canais de atendimentos aos clientes: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br, ou pelo aplicativo da Sabesp para Android e iOS.