Cão farejador da polícia flagra droga enterrada em terreno

Mais de 530 pedras de crack, além de maconha, foram encontradas enterradas

Da Redação

A Polícia Militar atendeu um caso de tráfico de entorpecentes em Botucatu na noite desta quarta-feira, 27 de julho. Ação resultou na prisão de um homem acusado pelo crime.

Consta que havia patrulhamento pela Rua Alfredo Thomaz Fazzio, no Jardim Ciranda, quando policiais viram um homem já conhecido por tráfico, pulando um muro de uma casa construção.

Feita a abordagem não foi encontrado nada de ilícito, sendo que no interrogatório o mesmo admitiu o tráfico. Indicou ter escondido 8 papelotes de cocaína e duas pedras de crack em cima do muro. Também disse haver mais drogas no terreno, embaixo de telhas, onde foram encontradas 32 parangas de maconha e 42 papelotes de cocaína.

Foi acionado o auxilio do cão farejador da PM, que localizou mais 536 pedras de crack enterradas no terreno. Devido ao flagrante o homem está preso e à disposição da Justiça.