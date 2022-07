Festa do aniversário de Bauru começa com show de André Valadão nesta quinta-feira

A festa terá entrada gratuita em todos os shows

Da Redação

A Prefeitura de Bauru inicia a festa do aniversário de Bauru nesta quinta-feira (28), com show do cantor André Valadão, no Parque Vitória Régia. Nesta quinta-feira, às 20h, será realizada a abertura oficial das festividades em comemoração aos 126 anos de Bauru, com a presença da prefeita Suéllen Rosim, de secretários, vereadores e demais autoridades. A programação conta com diversas atrações até a segunda-feira, dia 1 de agosto, feriado do aniversário de Bauru.

A festa terá entrada gratuita em todos os shows. Na sexta-feira (29), em parceria com o Projeto Cidade, será lançada a festa do sanduíche Bauru. Os lanches estão sendo comercializados pelas entidades assistenciais, e a renda da venda ficará com as entidades. A festa do sanduíche Bauru será na sexta-feira das 19h às 22h, e no sábado (30), domingo (31) e segunda-feira (1) das 12h às 22h. No dia 1 de agosto, às 15h, está previsto o ‘Parabéns a Bauru’, com a Banda do Senai e a distribuição do bolo.

O evento terá caráter solidário também com a arrecadação de alimentos, leite, ração para cães e roupas em bom estado de conservação, em um ponto de arrecadação do Fundo Social de Solidariedade, ao lado do palco principal.

ANDRÉ VALADÃO

André Machado Valadão é pastor evangélico, cantor de música cristã contemporânea e compositor. O cantor já foi indicado duas vezes ao Grammy Latino, na categoria de “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa” com os álbuns Sobrenatural (2008) e Fé (2009). Fez parte da banda Diante do Trono, liderada por sua irmã Ana Paula Valadão, iniciando em 1998. Em sua carreira solo, iniciada em 2004, lançou doze álbuns, sendo sete com músicas de sua autoria. Em dezembro de 2011, lançou seu primeiro CD independente, Aliança. Após o álbum, o artista assinou contrato com a gravadora Som Livre e lançou o álbum Fortaleza, o EP Fortaleza Acústicos, Versões Acústicas e Crer para Ver, esse último em 2016.

SHOWS NO ANIVERSÁRIO DE BAURU

28 de julho (5ª Feira)

20h – André Valadão (palco principal)

————————————————-

29 de julho (6ª Feira)

19h – Luiz Ornelas e Trio (palco Bauru)

20h – Nelson Ayres com Banda e Orquestra Municipal de Bauru (palco principal)

————————————————

30 de julho (Sábado)

17h – Tributo a Tim Maia com Felipe Dussant (palco Bauru)

18h – Move Over (palco principal)

19h30 – Vanessa Gomes (palco principal)

20h – Rosa de Saron (palco principal)

————————————————

31 de julho (Domingo)

14h – Tiago Henrique (palco Bauru)

16h – Danilo Costa (palco Bauru)

18h – Rafa Gaspar e Daniel (palco Bauru)

20h – Daniel (palco principal)

———————————————-

1 de agosto (2ª Feira) – feriado de aniversário de Bauru

11h – Patati Patatá (palco principal)

14h – Coletivo do Samba (itinerante) – PEC

14h – Faísca e Felipito (palco principal)

15h – Parabéns a Bauru – Banda do Senai (concha acústica)

17h – Denise Amaral (palco principal) – Proac

19h – Manu Saggioro – Projeto Caipira Paulista (palco principal)

21h – Fabrício Flores (palco principal)