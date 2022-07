Nova pista de skate do 24 de Maio passa a contar com iluminação por LED

Nova pista foi executada pela Prefeitura e custou quase R$ 200 mil

Da Redação

A obra da pista de Skate do Parque Residencial 24 de Maio ganhou nova iluminação, com lâmpadas de LED. Além de promover economia de energia, as lâmpadas promovem a iluminação mais eficiente do espaço, permitindo o uso do novo equipamento de lazer tanto durante o dia quanto à noite.

A nova pista foi executada pela Prefeitura por meio de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo e custou quase R$ 200 mil.

Além das rampas e iluminação, a Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida irá instalar uma quadra de Basquete de 3, que será feita com recursos do Tesouro Municipal.