Atletas do Sesi Botucatu disputarão o Mundial de Judô

Mundial Sub-21, ocorre dias 13 e 14 de agosto, em Guaiaquil, no Equador

Da Redação

Três judocas do Sesi-SP, integrantes da equipe de Rendimento sediada no Sesi Botucatu, foram convocados pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para integrarem as seleções brasileiras nos Mundiais Sub-18 e Sub-21.

Ernane Neves vai representar o Brasil e o Sesi-SP no Mundial Sub-18, que será disputado em 25 de agosto, na Bósnia, lutando na categoria -66kg.

Já os atletas Michel Augusto, na categoria -60 kg, e Guilherme Alves Morais, na -90kg, disputarão o Mundial Sub-21, nos dias 13 e 14 de agosto, em Guaiaquil, no Equador.