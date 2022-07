Cineclube Paratodos exibe “Os dias com ele” na Pinacoteca neste sábado (30)

A sessão começa às 18 horas com entrada franca ao público

Neste sábado, dia 30 de julho, acontece mais uma sessão gratuita do Cineclube Paratodos na Pinacoteca de Botucatu, desta vez com a exibição e debate do filme documental “Os dias com ele” (2014), da cineasta brasileira Maria Clara Escobar. A sessão começa às 18 horas.

A própria diretora mergulha no passado quase desconhecido de seu pai, Carlos Henrique Escobar. As descobertas e frustrações de acessar a memória de um homem e de uma parte da história que são raramente expostos de um intelectual brasileiro, preso e torturado durante a ditadura militar, que não fala muito sobre tudo o que vivenciou.

“Os dias com ele” retrata uma filha em busca da identidade de seu pai e si mesma. O Cineclube Paratodos é promovido em parceira com o LAJE Audiovisual Paratodos, projeto do Ponto de Cultura Bem Te Vi Cultural/ Associação Comunitária João de Barro e do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (PROAC LAB 51/2021), o Laboratório de Estudos e Criação em Arte e Educação da Universidade Federal de São Carlos e com o apoio da Secretaria de Cultura de Botucatu e Pinacoteca Fórum das Artes.

Cineclube Paratodos / LAJE

Sábado, 30 de julho às 18 horas

Local: Auditório da Pinacoteca Fórum das Artes

Exibição do filme “Os dias com ele”