Equipe botucatuense de Karatê é campeã geral da 4ª Etapa ACAK em Indaiatuba

Da Redação

A equipe de Karatê botucatuense do Projeto Impacto Total sagrou-se campeã geral na 4ª Etapa ACAK – 1ª Copa Indaiatuba de Karatê, no último domingo, 24. O evento foi realizado no Ginásio Municipal de Esportes de Indaiatuba e contou com 38 associações de 29 cidades do Estado de São Paulo.

O Projeto Impacto Total – Instituto Sumam, participou com 27 atletas, conquistando 41 medalhas, sendo 11 de ouro, 14 de prata e 16 de bronze.

Com este resultado, Botucatu está liderando o Ranking de 2022 com 10 pontos de diferença do 2º colocado que é da cidade de Piracicaba.

O Sensei Rogério Pires, responsável pela equipe botucatuense, destacou a evolução que os alunos vêm demonstrando dentro e fora do tatame, com o desempenho e disciplina.

“Tenho recebido o relato de familiares dos alunos, destacando como o karatê vem ajudando as crianças em diversos setores fora do tatame e, graças a parceria com a Secretaria de Esportes, estamos conseguindo levar o karatê para várias crianças, adolescentes, adultos e idosos, que hoje praticam esta arte, agregando valores em suas vidas”, concluiu o Sansei Rogério Pires.