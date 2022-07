Mãe é presa ao tentar levar drogas ao filho dentro de biscoitos

Flagrante localizou 25 invólucros, envoltos com fita adesiva, fixados nas rosquinhas

Da Redação

Na última quinta-feira (28), agentes de segurança do Centro de Detenção Provisória (CDP) “ASP Francisco Carlos Caneschi”, de Bauru, interceptaram entorpecentes escondidos em dois pacotes de biscoito enviados à unidade penal pela mãe de um detento.

O flagrante localizou 25 invólucros, envoltos com fita adesiva, fixados nas rosquinhas com substâncias semelhantes à maconha e a LSD. A descoberta ocorreu no momento em que os servidores faziam a revista no material.

A droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia da cidade para registro do boletim de ocorrência. A diretoria do centro de detenção instaurou procedimento interno para apurar o caso.