Morre homem atropelado enquanto caminhava pela calçada

Oliveira foi arremessado alguns metros, vindo a cair no barranco existente

Da Redação

A vítima de atropelamento na região do Poliesportivo de São Manuel morreu na madrugada desta sexta-feira, 29 de julho. Pedro Paulo de Oliveira, 72, foi atingido por um carro de passeio enquanto caminhava em uma calçada no entorno do equipamento público. O acidente ocorreu em 19 de julho.

Com o impacto, Oliveira foi arremessado alguns metros, vindo a cair no barranco existente. Parou próximo à pista de atletismo sendo socorrido na sequência.

Teve ferimentos incluindo fratura na bacia. Foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de São Manuel mas, devido aos ferimentos e complicações, encaminhado até o Hospital das Clínicas de Botucatu.

No entanto, a vítima apresentou complicações vindo a falecer. Deixa esposa e netos.