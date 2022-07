Procurada por trafico é presa em ação da Guarda Municipal e Polícia Civil

Contra a acusada constava mandado de prisão por tráfico de entorpecentes

Da Redação

Uma mulher procurada por tráfico de entorpecentes foi presa na tarde desta sexta-feira, 29 de julho, após ação da Guarda Civil Municipal, junto com a Polícia Civil.

Ela estava no Residencial Bem Te Vi, no setor Norte de Botucatu, sendo localizada após denúncia. As autoridades, ao chegarem no endereço indicado, não tiveram qualquer tipo de resistência por parte da acusada.

Constava contra a mesma um mandado Ela foi encaminhada até o Plantão Policial, sendo posteriormente transferida até Cesário Lange.