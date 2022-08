Inscrições para 31 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos e com bolsas terminam na próxima segunda-feira

Com duração total de 120 horas, aulas são realizadas no contraturno de forma presencial e online

Da Redação

A próxima segunda-feira (15) é o último dia de inscrição no programa Novotec Expresso do Governo de São Paulo. Das 71 mil vagas para este ano, 40 mil foram abertas no primeiro semestre e 31 mil estão disponíveis agora em todas as regiões do Estado.

O programa oferece 37 cursos de capacitação profissional para alunos do ensino médio de escolas estaduais e ETECs (Escolas Técnicas Estaduais) e jovens de até 24 anos de idade com ensino fundamental completo. Os estudantes matriculados no ensino médio terão direito a um auxílio de até R$ 600, divididos em quatro parcelas mensais, ao longo do curso.

Com duração total de 120 horas, as aulas são realizadas no contraturno de forma presencial e online. As aulas online são feitas ao vivo, por meio de plataformas digitais, e os encontros presenciais, na unidade de ensino escolhida durante a inscrição.

Não há processo seletivo para entrar no programa. Para se inscrever, basta acessar o site do Novotec, fazer o cadastro e selecionar o município para verificar os cursos disponíveis até o dia 15 de agosto. As aulas têm previsão de início entre os dias 1º e 17 de setembro.

Já a comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais do candidato informados no ato do cadastro no site do Novotec.

E o programa prioriza estudantes matriculados na rede estadual e ETECs, quando a demanda superar a oferta de vagas disponíveis.

Bolsa-auxílio

Com a criação do Bolsa do Povo, o Novotec Expresso passou a garantir aos jovens matriculados no ensino médio na rede estadual e inscritos no programa, uma bolsa-auxílio no valor total de até R$ 600, dividido em até 4 parcelas mensais, pagas ao longo da duração do curso. Os pagamentos são feitos por meio do cartão magnético do Bolsa do Povo.

Para a elegibilidade da bolsa-auxílio, os estudantes precisam ter, no mínimo, 75% de frequência nas aulas do Novotec Expresso e não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. Jovens na faixa etária entre 14 e 15 anos devem indicar um responsável legal para recebimento dos valores. Neste caso, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos.

Cursos disponíveis

Os cursos oferecidos foram desenvolvidos em quatro áreas de estudos para atender as demandas do mercado de trabalho e os interesses dos jovens: Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design, Tecnologia da Informação e Comunicação, e Meio Ambiente.

Tecnologia e Eletricidade Automotiva

Agente Cultural

Ajudante de Logística

Assistente Financeiro

Auxiliar de Vendas

Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho

Excel Aplicado à Área Administrativa

Gestão de Pequenos Negócios

Gestão de Projetos Sociais

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais

Office 2019

Rotinas de Recursos Humanos

Técnicas de Atendimento

Edição de Vídeo para Youtube

Introdução à Animação Digital

Photoshop e CorelDRAW — Tratamento de Imagem e Ilustração Digital

Introdução à Jardinagem

Paisagismo — Técnica e Projeto

Atendente de Farmácia

Administração de Redes Linux

Administração de Redes Windows

Aprenda a Programar em C#

Auxiliar de Projetos Gráficos

Computação em Nuvem

Criação de Aplicativos

Criação de Sites com Marketing Digital

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Desenho no AutoCAD

Desenvolvimento de E-commerce

Desenvolvimento de Software para web e celular

Design de Plataforma Digitais e Experiência do Usuário

Introdução a Banco de Dados

Introdução à Robótica Utilizando Arduíno

Introdução ao Desenvolvimento em Java

Jogos Digitais

Programação Básica para Android

Segurança Cibernética Fundamental